Twee ministers weg uit regering Bouterse

De reden voor het ontslag van Pengel is niet duidelijk. De ex-minister, die ook minister van Volksgezondheid is geweest, was wel in opspraak geraakt omdat hij volgens de media zich samen met collega Dodson op de zakelijke markt had begeven. Volgens diverse parlementariërs was dat in strijd met de Surinaamse grondwet.

Pengel en Dodson ontkennen strafbare feiten te hebben gepleegd omdat de stichting en de naamloze vennootschap die ze hadden opgericht geen bedrijfsactiviteiten ontplooiden.

