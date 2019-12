Levenslang voor zwerver die bewust fietser aanreed om verzorging in cel

Een tweetal jaren leidde de zestiger uit Oldenburg een zwervend bestaan. Hij trok met zijn auto door Duitsland en de rest van Europa toen het spaargeld uiteindelijk op begon te raken. De man met hoge bloeddruk en diabetes besloot daarop dat het tijd werd om zijn langgekoesterde plan uit te voeren, zo meldt NDR Niedersachsen.

Met volle vaart

Even na Pinksteren reed de zwerver met 80 kilometer per uur en zonder te remmen op het slachtoffer in. Volgens een expert is het een wonder dat de man de aanrijding overleefde. De 48-jarige fietser lijdt tot op de dag van vandaag nog wel aan de gevolgen van de opzettelijke botsing.

Volgens de rechter toonde de dader geen enkel berouw. De pensioenuitkering van de man gaat op eigen verzoek naar het slachtoffer.