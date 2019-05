Mensen op balkon bij brand Hilversum

De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Volgens een brandweerwoordvoerder is de brand inmiddels onder controle. „Er is sprake van veel rookontwikkeling. Daarom controleren wij alle gangen, kamers en balkons. Maar we hebben de brand onder controle en zullen de bewoners die nog op hun balkon staan evacueren.”

Drie bewoners zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen. De bewoners kunnen volgens de woordvoerder vannacht niet thuis overnachten.