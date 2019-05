Dagvaarding om inzage belastingaangifte Trump

Donald Trump Ⓒ AFP

WASHINGTON - Richard Neal, de Democratische voorzitter van de commissie Overheidsinkomsten in het Huis van Afgevaardigden, heeft vrijdag dagvaardingen verstuurd om inzage te krijgen in de belastingaangiftes van president Donald Trump over de afgelopen zes jaar, zowel persoonlijk als zakelijk. Hij besloot tot dat pressiemiddel nadat de minister van Financiën Stevern Mnuchin deze week had geweigerd de gewenste informatie te verstrekken.