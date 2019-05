’Ik had echt geen idee hoe beroemd Aletta Jacobs was’

Zondag start de vijfdelige historische NTR-serie Aletta’s reis op NPO 2 om 21.15 uur. Voormalig NOS-correspondent Step Vaessen kreeg een vliegticket van reisbureau NPO om in de voetsporen te treden van Jacobs, die in 1911 en 1912 forse delen van de wereld zag.

Jacobs reisde samen met suffragette Carrie Chapman Catt, destijds presidente van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht. „Dan moet je je voorstellen dat Jacobs al die tijd een schrijfmachine meezeulde”, aldus De Bont. „Of ze zich nou verplaatsten per boot, ezel of kameel, dat zware apparaat ging mee. Eigenlijk is dat bijna onvoorstelbaar.”

De reisbrieven die ze schreef, stuurde ze naar De Telegraaf. Vaak ging er nog bijna een maand overheen voordat ze in de krantenkolommen opdoken. De Bont stuitte op de verslagen, omdat ze later ook gebundeld werden in een boek. „Dat Aletta Jacobs in Nederland beroemd was, wist ik wel. Maar ik had er geen idee van dat ze overal in de wereld met gejoel vanaf de kade werd onthaald. Ze was tot ver buiten Nederland een heldin vanwege wat ze voor vrouwenrechten heeft betekend.”

In de brieven toonde Jacobs zich een begenadigd schrijfster. Ze weet luchtige onderwerpen naadloos met de serieuzere te vervlechten. Zo druipt de teleurstelling van de pagina waarop ze beschrijft dat ze in het Zuid-Afrikaanse Port Elizabeth, ondanks een levendige struisvogelindustrie, meer voor een opgemaakte veer moet betalen dan in Londen of Parijs.

Enkele alinea’s later bekritiseert ze de burgemeester van het stadje, omdat hij zijn speech niet uit het hoofd had geleerd en vervolgens worstelde met zijn eigen handschrift. „Gelukkig dat de presidente van de vrouwenkiesrechtvereeniging naast hem zat, om hem voor al te groote fouten te behoeden”, deelt ze een sneer uit.

Hoewel Step Vaessen voor Aletta’s reis tientallen uren aan film schoot, speelt Jacobs zelf ook een rol in de serie. Producent De Bont vertelt trots: „Met moderne technieken hebben we Aletta Jacobs in de nieuwe beelden gemonteerd. Dat is heel leuk gedaan. Het is net alsof ze daar zelf rondloopt.”