Premier Rutte: kan geen garanties geven

’Duizenden en duizenden’ mensen bij politie, justitie en klinieken zijn volgens premier Rutte iedere dag bezig het land veilig te houden. „Maar er zijn geen garanties te geven dat er nooit iets gebeurt”, zegt de minister-president. Hij erkent dat er spanningsvelden zijn tussen privacy, resocialisatie en opsluiting van daders. En dat de samenleving tegen deze mensen moet worden beschermd.

„Als er aanleiding is om het systeem ter discussie te stellen, dan doen we dat. Dan gaan we daar geen seconde van wijken. Want het is een van de kerntaken van de overheid.”

Toch heeft de ministerraad na twee weken van incidenten met tbs’ers en iemand die bij de ggz liep er gisteren niet over gesproken. De beide ministers op Justitie en Veiligheid waren afwezig.

Beroering

Vorige week werd bekend dat twee tbs-klanten een 72-jarige uit Lelystad hebben vermoord. Deze week kreeg een 44-jarige te horen dat hij tbs met dwangverpleging krijgt vanwege een verkrachtingszaak. Het is de derde keer dat hij tbs opgelegd krijgt. De zaken zorgen voor veel beroering.

Rutte stelde niet in te kunnen gaan op de achtergronden van bijvoorbeeld de zaak Thijs H., de student die ervan wordt verdacht de afgelopen week drie mensen te hebben doodgestoken. „Als ik naar aanleiding daarvan uitspraken ga doen in algemene zin over het stelsel, dan treed ik bij implicatie ook in die zaken. En dan doe ik onrecht aan de scheiding wat nu bij het Openbaar Ministerie ligt en wat het kabinet doet.” Hij wees erop dat het kabinet rond het stevige rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar aanleiding van de moord op Anne Faber maatregelen heeft genomen die nu hun beslag moeten krijgen.

Gisteren werd ook bekend dat het systeem van enkelbanden door een storing is uitgevallen. Volgens Rutte zijn snel maatregelen genomen om de dragers in het vizier te krijgen. Zo zijn er onder meer enkelbandcriminelen preventief ingesloten. Slachtoffers en nabestaanden zijn snel geïnformeerd, stelt de premier.