Afrijden kan weer op tijd

„We zijn er in geslaagd om zoveel extra examinatoren aan te trekken, dat we inmiddels overal snel kandidaten kunnen oproepen voor hun rijexamen. De afgelopen drie jaar hebben we in totaal 226 nieuwe mensen aangetrokken en ook dit jaar staat de teller alweer op 70, waardoor er nu zo’n 650 paraat staan”, zegt Irene Heldens van het CBR.

Randstad

Dat is heel anders dan een jaar terug, toen de wachttijden in met name de Randstad soms opliepen tot wel vier maanden. Heldens: „Ja, dat waren extreme tijden en wij vonden het ook vreselijk dat examenkandidaten zo lang moesten wachten. Vandaar dat we ondanks de krapte op de arbeidsmarkt blij zijn dat we 40% nieuwe examinatoren hebben kunnen aannemen.”

„Daarnaast wordt er ook veel overgewerkt en worden examinatoren flexibel ingezet. Vooral in de Randstad is het op bepaalde locaties nog druk en daar worden dan mensen ingezet uit andere delen van het land”, aldus de CBR-woordvoerster.

„We verwachten dat we de landelijke reserveringstermijnen ook de rest van het jaar zullen halen, ondanks dat de eerste maanden van dit jaar alweer een stijging van het aantal examens laat zien”, zegt Heldens. „Het eerste kwartaal lag dat met 133.828 praktijkexamens (auto, motor, bromfiets) al weer 7% hoger dan in dezelfde periode in 2018. Maar vooralsnog redden we het en worden herexamens ook binnen vijf weken afgenomen.”

Tussentijds

Opvallend is de populariteit van tussentijdse toetsen voor de auto. In de eerste drie maanden werden er daar 28.167 van afgenomen (14% meer dan in 2018). Heldens: „Na deelname aan zo’n toets ligt het slagingspercentage op 58%; 14 procentpunten meer dan zonder toets.”