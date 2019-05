De boer is vogelvrij

Veehouders zijn opgeroepen juist dit weekend extra alert te zijn. In Amsterdam vindt een internationale bijeenkomst van dierenactivisten plaats en de politie is getipt over plannen voor een invasie van een boerderij rond Amsterdam. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) raadt boeren aan hun staldeuren op slot te houden en borden met verboden toegang te plaatsen.

„De strijd van dierenextremisten verhardt”, waarschuwt POV-voorzitter Linda Janssen. Ook pluimvee- en konijnenhouders zijn doelwit van de stalguerrilla. Dierenextremisten lappen de wet aan hun laars met slechts één doel: het einde van de veehouderij.

Organisaties zoals Animal Rights, die ontkent intimidatie te stimuleren, voelen zich gesterkt door het maatschappelijk debat over vlees en door de steun van de Partij voor de Dieren.

„Om dierenleed aan de kaak te stellen mag je de wet overtreden. De morele plicht daartoe is belangrijker”, stelt campagneleider Erwin Vermeulen.

