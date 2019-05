Aruba sluit grens met Venezuela

Vrijdagmiddag besloot Venezuela de grens met Aruba weer te openen, nadat het in februari de grenzen met Aruba, Curaçao en Bonaire had gesloten. Onlangs oordeelde de rechter dat Aruba verplicht is om mensen die asiel aanvragen onderdak, voedsel, medische hulp en onderwijs voor kinderen aan te bieden in de periode dat ze in afwachting zijn van hun asielaanvraag.

Om asiel aan te kunnen vragen, is het echter een voorwaarde dat iemand rechtstreeks vanuit het land van herkomst komt vliegen, dus niet na een tussenstop in een ander land. Als Venezuela de grenzen opent, vreest de regering een golf van mensen die asiel aan komen vragen. Daarom heeft het nu besloten om zelf de grens met Venezuela te sluiten.

Aruba zegt de openbare orde, veiligheid en het algemeen belang van het land te beschermen tegen een grote toename van migratie. In Venezuela zijn in de afgelopen jaren ruim 3,4 miljoen mensen het land ontvlucht. De Arubaanse regering zegt dat het buurland een crisis doormaakt die „ongekende gevolgen” heeft.

Het socialistische regime van president Nicolás Maduro sloot de grenzen nadat de oppositie hulpgoederen wilde invoeren vanuit het buitenland. Naast de lucht- en zeegrens met Aruba heropende de Venezolaanse regering vrijdag ook de grens met Brazilië. Het lijkt erop dat de grenzen met buurland Colombia en de eilanden Bonaire en Curaçao nog niet worden heropend.