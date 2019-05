Moordenaar Julie Van Espen was vluchtgevaarlijk

In 2004 kreeg de nu 39-jarige Steve B. een uitgaansvergunning voor een dag, maar hij dook pas een week later weer op, schrijven de kranten. In 2006 bleef hij zeven maanden weg en in 2008 was hij twee maanden spoorloos. Volgens Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen is hij daarvoor wel gesanctioneerd en heeft hij zijn straf verder uitgezeten.

B. werd in juni 2017 voor een nieuwe verkrachting veroordeeld. Destijds oordeelde de rechter dat B. niet meteen naar de cel moest omdat hij ,,niet vluchtgevaarlijk" was. Omdat hij in beroep ging heeft hij daar geen dag voor vastgezeten.

De 23-jarige Van Espen werd vorig weekend omgebracht toen zij per fiets op weg was naar een afspraak in Antwerpen. Haar lichaam werd maandag in het Albertkanaal gevonden. B. bekende eerder deze week dat hij haar heeft vermoord.