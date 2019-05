Massale ontsnapping gevangenis Sumatra

Ⓒ AFP

JAKARTA - Meer dan honderd gevangenen zijn zaterdag ontsnapt uit een gevangenis op het Indonesische eiland Sumatra, zei de politie. De gedetineerden ontvluchtten de gevangenis in het Siak-district op het eiland vroeg in de ochtend nadat rellen en een brand waren uitgebroken in het detentiecentrum.