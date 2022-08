Kind besmet met marburgvirus in Ghana overleden

De eerste twee besmette personen in het zuiden van Ghana hadden beiden symptomen als diarree, koorts, misselijkheid en braken, voordat ze in het ziekenhuis stierven, liet de WHO eerder weten. WHO-teams proberen de ongeveer 180 bekende contacten van de besmette personen na te gaan, maar dat is lastig omdat het virus nu in drie Ghanese regio's is vastgesteld.

Het is de tweede uitbraak van het marburgvirus in West-Afrika, nadat het vorig jaar in Guinee opdook. Het virus wordt door een bepaalde soort vleermuizen overgedragen op mensen en kan op andere mensen overspringen via direct contact met bloed of andere lichaamsvloeistoffen. Er bestaan momenteel geen goedgekeurde medicijnen of vaccinaties tegen het marburgvirus.