Zonta (13) moest kiezen: motor of speen

Zonta van den Goorbergh scheurt als 13-jarige over het asfalt van het Spaanse Circuito de Jerez-Angel Nieto. De passie voor de motor is hem met de paplepel ingegoten door zijn vader Jurgen (kleine foto), zelf meervoudig kampioen in de 250cc-klasse. Ⓒ Rias Immink

Eerst Jos en Max Verstappen. Toen Adrie en Mathieu van der Poel. En nu Jurgen en Zonta van den Goorbergh? Zonta (13) uit Breda rijdt als jongste uitverkoren Red Bull Rookie (nog) in de schaduw van ’s werelds snelste motorcoureurs over Europese circuits, in juni ook tijdens de TT van Assen. Vader Jurgen: „Waarom ik hem zo jong over asfalt laat scheuren? Omdat hij al 11 jaar op een motor zit…”