VS sturen weer marineschip richting Iran

In reactie op vermeende dreigingen vanuit Iran voegen de USS Arlington, die beschikt over mariniers, amfibievoertuigen, conventionele landingsvaartuigen en helikopters, en het Patriot-luchtverdedigingssysteem zich bij de USS Abraham Lincoln, verklaarde het Pentagon.

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton zei dat de inzet gericht is op het zenden van een „duidelijke en onmiskenbare” boodschap aan Iran tegen elke aanval op de VS of hun partners in de regio. Washington herhaalde dat inlichtingenrapporten suggereerden dat Iran een soort aanval in de regio van plan was. De VS gingen niet verder in op de vermeende dreiging.

Waarnemers hebben kritiek geuit op de Amerikaanse inzet en vinden dat de VS overdreven reageren en de spanningen in de regio onnodig opdrijven.