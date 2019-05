Vrouw breekt in, aait hond, doet afwas en vertrekt

De chef van de lokale politie zei dat maandag gebeld te zijn over een vermeende inbraak in Hamden, iets onder Columbus. Agenten kwamen ter plaatse en spraken met een getuige die zag dat de vrouw het huis binnen was gegaan.

Volgens de getuige ging de vrouw via de achterdeur naar binnen, waarna ze de hond aaide en zich nuttig maakte in de keuken.

Betrapt

Terwijl politie-agenten met de getuige in gesprek waren werd de politiebaas opnieuw gebeld. De vrouw die aan de beschrijving voldeed was gezien terwijl ze bij andere huizen in de buurt aanklopte.

De vrouw, Cheyenne Ewing, bleek verdovende middelen te hebben gebruikt.

Uiteindelijk is Ewing gearresteerd wegens inbraak. Ze zit nu in de gevangenis van Southeastern Ohio Regional Jail in Nelsonville. Ze kan vrijkomen na betaling van $10.000 borg.