Tientallen migranten bij Malta uit zee gered

Ⓒ EPA

VALLETTA - De Maltese strijdkrachten hebben 85 migranten uit zee gered. De houten boot van de vluchtelingen was voor de kust van het eiland in de Middellandse Zee in de problemen gekomen, zei het leger zaterdag. De opvarenden werden opgepikt door een patrouilleboot en aan land gebracht, volgens berichten in de media.