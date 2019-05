Foutje: vier eekhoorntjes raken met elkaar in de knoop

Een voorbijganger trof de diertjes aan en zag dat ze in de knoop zaten. De man belde direct de Britse dierenbescherming om hulp in te schakelen. RSPCA, zoals de dierenbescherming heet, kwam ter plaatse. Inspecteur Clare Wilson zei: „Soms zien we de vreemdste verschijnselen in de natuur, maar deze was wel heel opvallend.” Wilson nam de beestjes mee naar de dierenarts, zelf helpen leek haar onverstandig: de beestjes hebben scherpe tanden.

Wilson: „De dierenartsen hebben de beestjes ingepakt met handdoeken zodat de dieren zich veiliger voelden. Zodra ze zich leken te beseffen dat wij hen wilden helpen werden ze rustiger.” Zodra de takjes en blaadjes waren weggehaald bleek dat het haar op de staartjes was samengevlochten. De dieren waren gelukkig niet gewond. Wilson hoopt dat de dieren na het incident snel weer kunnen worden vrijgelaten in de natuur. „Het is haast onmogelijk om erachter te komen hoe de dieren in de knoop zijn geraakt.”