Moord op bomenkweker Macedonië valt loodzwaar in Limburg

Melderslo - Dat hun Joost Michels is gedood, valt loodzwaar in het Limburgse dorp Melderslo. De 59-jarige boomkweker Michels werd op zijn bedrijf in Noord-Macedonië door een werknemer om het leven gebracht. Vrienden en collega’s zijn compleet van slag.