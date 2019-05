’OM seponeert smaadzaak activisten Efteling’

Vier dierenactivisten van de Vegan Strike Group legden op 14 april de Raveleijn-show in de Efteling tijdelijk stil om te protesteren tegen het gebruik van dieren als entertainment. Ⓒ Erald van der Aa

HAARLEM - Het Openbaar Ministerie (OM) in Breda heeft de taakstraf die eerder was opgelegd aan de dierenactivisten die vorige maand een show in de Efteling verstoorden, laten vallen. Dat zegt hun advocaat Jan-Hein van Dijk. De vier activisten waren tegen de taakstraf van honderd uur in verzet gegaan, waarna justitie de zaak heeft geseponeerd, aldus de raadsman. Het Openbaar Ministerie kon dit zaterdag niet bevestigen.