Kittens gedumpt in vrije natuur

Eigenaren die een compleet nest met kittens langs de weg of in het bos achterlaten, doen dat volgens Nagtegaal vaak wegens geldgebrek, waardoor ze het houden van de diertjes niet kunnen bekostigen. Of ze gaan ervan uit dat de kittens toch wel gevonden zullen worden, waarna ze elders kunnen opgroeien.

Zoals in de bosjes rond een tenniscomplex in het Achterhoekse Vragender deze week een doos vol kittens werd aangetroffen. Voorbijgangers ontfermden zich over de drie pasgeboren katjes die ze in een doos in het struikgewas hadden gevonden.

Nestwarmte

„Ze waren amper tien dagen oud. Hun oogjes zaten nog dicht. Als ze niet waren gevonden, waren ze al dood geweest. Die beestjes redden het niet wanneer ze het maar een paar uur zonder moeder en nestwarmte moeten stellen”, aldus Nagtegaal.

„Het is een groot probleem. De meeste katers en poezen zijn niet gecastreerd of gesteriliseerd, waardoor er steeds weer nieuwe zwerfdiertjes bijkomen. In sommige asiels en opvangcentra komen daardoor volgens hem tussen mei en september enkele honderden zwerfkatten binnen, die we bij gastgezinnen moeten zien onder te brengen.”

Volgens een woordvoerder van het asiel in Doetinchem ontfermt een gastgezin zich nu over de kittens. „Daar hebben de diertjes het goed en ze zullen er blijven totdat ze sterk genoeg zijn om elders te worden ondergebracht.”