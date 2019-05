Chauffeur met 34 inklimmers aangehouden in Vlaardingen

De inklimmers worden overgebracht naar het politiebureau. Daar worden zij onderzocht. Het is niet bekend uit welk land zij afkomstig zijn. Daardoor is ook onduidelijk of ze al in Nederland asiel hebben aangevraagd, of dat hier alsnog gaan doen.

Ook de chauffeur, een man van Roemeense afkomst, gaat naar het bureau voor verhoor: hij wordt verdacht van mensenhandel en zit vast.

Eerder op de dag meldde de politie dat het ging om 25 inklimmers. Dat zijn er dus meer.