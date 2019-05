Europol waarschuwde in 2014 al voor Mexicaanse maffia

Ⓒ Erald van der Aa

Moerdijk - Van de vier aangehouden verdachten van de crystal meth-boot in Moerdijk, zijn er drie Mexicaans. Het gaat om mannen van 23, 26 en 37 jaar oud, meldt de politie. Over de achtergrond van de Mexicaanse verdachten wil de politie niets zeggen. Maar als ze zijn aan de Mexicaanse drugskartels zijn gelieerd is dat een unieke en zeer zorgwekkende ontwikkeling.