Grote bedrijfsbrand in Susteren eindelijk onder controle

De brand brak rond 16.45 uur uit door nog onbekende oorzaak. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de vlam in een voorraad plastic geslagen. De zwarte rookwolken waren van verre zichtbaar. Rond 18.00 uur was de brand grotendeels onder controle en begon de brandweer met nablussen.

De rook ging richting het dorp Susteren. De brandweer heeft geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten.

Burgemeester Jos Hessels riep via Twitter inwoners van Susteren op ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer adviseerde mensen bovendien binnen te blijven en ventilatiesystemen uit te zetten, gezien de hevige rook.