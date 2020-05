Koning vertrouwt bij toespraken op zijn vaste tekstjongleur

Speechschrijver Jan Snoek en koning Willem-Alexander zijn goed op elkaar in gespeeld. Ⓒ Hollandse Hoogte / Monarchy Press Europe

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander blijft respect afdwingen met zijn toespraken. Met kerst toonde hij zich nog begripvol voor de jeugd die gebukt gaat onder prestatiedruk. „Geef jezelf wat ruimte. Het is oké”, klonk het warm. Deze week was er volop lof over zijn ongebruikelijke toespraak tijdens de dodenherdenking. De koning laat graag zijn eigen opvatting doorklinken, iets wat minder gebruikelijk was in de tijd van koningin Beatrix.