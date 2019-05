Gewapende mannen vallen toeristenhotel Pakistan aan

De provinciale minister van Binnenlandse Zaken van Balochistan, waar Gwadar ligt, heeft laten weten dat alle gasten uit het hotel zijn gehaald. Meerdere mensen zouden volgens de minister zwaargewond zijn geraakt. Drie medewerkers van het hotel hebben verwondingen opgelopen. Of er meer doden zijn gevallen, is nog niet bekend.

De aanval is opgeëist door het Bevrijdingsleger van Balochistan. Zij hebben laten weten dat het een symbolische aanval was tegen alle Chinese investeringen in de regio.

Terreurgroepen

Balochistan is een van de armste en minst ontwikkelde provincies van Pakistan. Er zijn meerdere gewapende groeperingen actief in de regio, onder meer de Pakistaanse Taliban en een onafhankelijkheidsgroepering.

