Inbraak in kinderboerderij: moedergeit dood, lammetjes staan er alleen voor

De moedergeit met de twee lammetjes, toen ze nog leefde. Ⓒ De Sik / Facebook

Breda - Een kinderboerderij in Breda treurt om een overleden moedergeit. Het beest stierf in de nacht waarin werd ingebroken. Vermoedelijk werd de stress, of opjagen, haar fataal. „Een verdrietige dag.”