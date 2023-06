Universal Music stopt per direct met marketing en promotie Rammstein vanwege MeToo-rel

„Wij zijn geschrokken van de beschuldigingen tegen Till Lindeman en hebben het grootste respect voor de vrouwen, die zich in deze zaak zo moedig openbaar uitgesproken hebben”, aldus een zegsvrouw. „Wij zijn ervan overtuigd dat een complete opheldering van de verwijten, ook door de autoriteiten, absoluut noodzakelijk is en ook in het belang van de band is.”

Diverse jonge vrouwen berichten over gedwongen seks, na te zijn gedrogeerd voor grote optredens, in hotels en op afterparty’s. Slachtoffers zouden zijn beneveld door k.o.-druppeltjes en andere combinaties van drugs en alcohol, en vervolgens naar de zanger Till Lindemann zijn gebracht. Mogelijk kwam het in zulke gevallen tot gedwongen seks. De musicus ontkent alles, net als het bandmanagement.

Ⓒ ANP / HH

Dat vermeende ’systeem’ is inmiddels opgedoekt, tenminste voorlopig. Ambtenaren controleren de bühne, Rammstein stuurde zijn Russische manager, casting director Aleena Makeeva, die vrouwelijke groupies op uiterlijk zou hebben geselecteerd, de laan uit. Een dure advocaat doet aan crisiscommunicatie. De beschuldigingen zijn ’zonder uitzondering onjuist’, stelt Christian Schertz.