Dronkaard opgepakt na vernielen van tientallen auto’s

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere meldingen van de vernielingen. Rond 02.30 uur kwam de eerste: in de omgeving van de Beukenstraat zou een man spiegels van auto’s aan het vernielen zijn. Even later kwamen er meldingen uit een straat 100 meter verderop.

Getuigen konden goed beschrijven hoe de vernieler eruitzag en even later hielden agenten hem aan. Hij probeerde zich nog gebukt schuil te houden tussen geparkeerde auto’s.

Eenmaal op het politiebureau bleek hij onder invloed van alcohol.

„Om een goed overzicht te krijgen van het aantal vernielde auto’s werden in de omgeving aangifteformulieren verspreid. Tot op heden meldden zich al 34 personen”, aldus de politie. Slachtoffers kunnen de politie nog inlichten over mogelijk opgelopen schade.