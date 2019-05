’Prijs die we betalen voor privacy’

’Luiervader’ Willem C. en advocaat van Gestel vrijdag in de rechtbank. Ⓒ Illustratie Petra Urban

Amsterdam - Twee verwaarloosde jongetjes die dierlijk gedrag vertoonden en een eigen taaltje hadden ontwikkeld, en een tienerdochter die gedwongen in luiers rondliep. Lange tijd vielen deze schokkende gevallen van kindermishandeling bij buren niet op. Krijgen we in Nederland ’Amerikaanse toestanden’?