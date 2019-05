Opnieuw onvrede om oproep tot boycot Israël

De pro-Palestijnse actievoerders deelden een foto waarop te zien is dat ze passanten in Enschede aanspreken. Ⓒ Palestina Werkgroep Enschede

ENSCHEDE - Pro-Palestijnse activisten hebben winkeliers in Enschede zaterdag opgeroepen om aardappelen uit Israël in de Albert Heijn te boycotten. Voor- en tegenstanders van de actie buitelen op sociale media over elkaar heen om producten uit Israël al dan niet aan te bevelen.