Geen woonboten maar drijvende ’havenlofts’ in Rotterdam

Het gaat om in totaal zes zogeheten havenlofts, die van een bouwplaats in Rotterdam-Oost over de Nieuwe Maas naar de vaste nieuwe woonplek werden gebracht.

De Nassauhaven is in de afgelopen tijd getransformeerd van een ongebruikt havenbekken tot een plek met waterwoningen en een natuurvriendelijke oever. „Bouwen op het water heeft de toekomst. Omdat de stad groeit, zijn de de komende jaren veel nieuwe woningen nodig. De ruimte om in de stad te bouwen is beperkt. Op het water is nog plek”, vertelt wethouder Bas Kurvers.

Het bouwen op het water is volgens de gemeente wel een uitdaging omdat er sprake is van eb en vloed. „We wilden ervaring opdoen met drijvend bouwen en hebben daarom de markt uitgedaagd om met een plan te komen voor duurzame waterwoningen”, zegt de stadsbestuurder.

De Havenwoningen bewegen mee met het getij dat twee keer per dag zo’n 1,5 tot twee meter omhoog en omlaag gaat. Daarnaast zijn de bouwwerken duurzaam, zo hebben ze zonnepanelen en wekken ze warmte op via een biomassa-installatie. Tevens hebben ze hun eigen waterzuivering, waardoor ze niet hoeven te worden aangesloten op het riool.

Hypotheek

Banken zien de havenlofts als woningen en daardoor hebben de nieuwe eigenaren een hypotheek kunnen krijgen. De eerste bewoners kunnen over enkele weken hun intrek nemen. In de loop van het jaar komen er nog twaalf havenlofts bij. ’Daarmee wordt het de eerste kleinschalige drijvende woonwijk van Rotterdam’, aldus de gemeente.