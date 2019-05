IS doodt soldaten in Nigeria na aanval op dorp

De terroristische groep bracht informatie over de aanslag naar buiten op de eigen nieuwskanalen. Foto ter illustratie. Ⓒ AFP

GAJIGANNA - Islamitische Staat (IS) heeft elf Nigeriaanse soldaten gedood bij een aanval op de stad Gajiganna in het noordoosten van het land. De terroristische groep bracht informatie over de aanslag naar buiten op de eigen nieuwskanalen. Later werd de aanval bevestigd door ziekenhuismedewerkers uit de regio. Het dodental is niet bevestigd.