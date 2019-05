Maarten ’voelt zich goed’ halverwege oefentocht

Van der Weijden vertrok begin van de avond vanuit de haven van Medemblik voor een „trainingstochtje” naar Stavoren en weer terug. Door de golfslag moest de langeafstandszwemmer iets omzwemmen. Maar op de terugweg heeft Van der Weijden meewind en de golfslag neemt ook af.

De oefenzwemtocht is ter voorbereiding op zijn nieuwe poging komende zomer de Elfstedentocht (200 kilometer) te zwemmen. Van der Weijden wil vooral kijken hoe het uitpakt als hij de nacht in heel koud water doorbrengt. Zijn lichaamstemperatuur (kerntemperatuur) is met 37 graden en hoger vooralsnog normaal. De watertemperatuur van het IJsselmeer is rond de 12 graden.

