Zeven mensen naar ziekenhuis na brand boven pizzeria Naaldwijk

De brand woedde in de nacht van zaterdag op zondag in een pand aan de Molenstraat, een winkelstraat in het centrum van het dorp. Op de begane grond zit een pizzeria. Waar de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De omliggende woningen zijn door de brandweer ontruimd. De brand is uit en de schade aan het pand groot.

Hoeveel mensen zijn geëvacueerd kon de woordvoerder van de brandweer niet zeggen. Op het moment dat de brand woedde, was er veel uitgaanspubliek aanwezig. Daardoor was de situatie enigszins onoverzichtelijk. De brandweer controleert de woningen om te bepalen wie terug naar huis kan. Voor degenen die niet terug mogen, wordt opvang geregeld.