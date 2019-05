Nederlandse trucker gepakt met 35 kilo cocaïne

NORTH LINCOLN - Een veertigjarige Nederlander is in het Verenigd Koninkrijk aangehouden vanwege drugssmokkel. Hij werd donderdag in North Lincolnshire gearresteerd nadat hij met zijn vrachtwagen via de ferry het land was ingekomen. In de truck werd door de grensbewakingsdienst 35 kilo aan cocaïne gevonden, meldt The Evening Standard.