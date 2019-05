Homo’s en lesbiennes in Cuba de straat op

Ze liepen een halve kilometer door de stad en eindigden bij de boulevard de Malecón. Daar hield de politie de groep tegen. „We willen dat onze rechten worden gerespecteerd. Wij zijn ook Cubanen”, zegt Yander Remón, die aan de demonstratie deelnam. Zeker drie betogers die door de rij agenten wilden breken zijn aangehouden.

Het publieke leven op Cuba wordt grotendeels gecontroleerd door de Communistische partij. In de beginjaren van het bewind van Fidel Castro was sprake van een officieel anti-homobeleid. De laatste jaren is daar wel verandering in gekomen, maar de jaarlijkse optocht tegen homofobie mocht dit jaar verrassend genoeg niet doorgaan.