Luchttaxi stap dichterbij

Elektrisch vliegen is nu alleen nog voorbehouden aan kleine vliegtuigen, zoals de Alpha Electro van de Sloveense bouwer Pipistrel. Ⓒ EIGEN FOTO

Raamdonksveer - De kans dat in Nederland binnen afzienbare tijd elektrische luchttaxi’s rondvliegen, is weer een stap dichterbij. Ons land is gevraagd mee te doen met een internationaal consortium om schone airtaxi’s in stedelijke gebieden te ontwikkelen.