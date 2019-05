Wat doen Mexicanen op Moerdijkse drugsboot?

Op het schip werd een drugslab aangetroffen. Ⓒ ERALD VAN DER AA

Het is een unieke vondst, het drugslab op een vrachtschip bij Moerdijk. Niet alleen werd nooit eerder een dergelijk lab gevonden op een schip, ook de geproduceerde drug crystal meth is vooralsnog uitzonderlijk in Nederland. De aanhouding van drie Mexicanen is een net zo unieke als zorgwekkende ontwikkeling.