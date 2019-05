Raadsels rond kruisboogdoden in pension

De politie vond in de kamer van het pension ook twee kruisbogen. Ⓒ Hollandse Hoogte

PASSAU - In een pension in het Duitse Passau zijn drie doden aangetroffen met pijlen in hun lichaam. Medewerkers van het pension ontdekten de lichamen zaterdag in een kamer. Justitie heeft opdracht gegeven voor een autopsie op de lichamen, zei de politie zondag.