SP-filmpje valt best bij PVV’ers en FvD’ers

De SP maakte het spotje met het oog op de Europese verkiezingen. Een man die als twee druppels water lijkt op Frans Timmermans speelt er de hoofdrol in. Deze ’Hans Brusselmans’ is verzot op EU-kopstukken. Hij heeft er foto’s en schilderijen van aan de muur hangen en kijkt er vol bewondering naar. Referendum-uitslagen mikt hij grijnzend in een brandende haard. Een taartje met de Nederlandse vlag propt hij luid smakkend naar binnen.

Critici vinden het filmpje smakeloos en te veel op de man gespeeld. Op sociale media krijgt het echter ook veel applaus.

Uit een peiling van Maurice de Hond komt naar voren dat enthousiastelingen vooral gevonden moeten worden bij Forum voor Democratie. SP’ers tonen zich vooral neutraal (41 procent), 25 procent is positief, 20 procent negatief.

VVD’ers, D66’ers en CDA’ers vinden het SP-filmpje helemaal niks. Ook premier Rutte noemde het afgelopen vrijdag ’bagger’. Bij de achterban van de Dierenpartij valt het wel redelijk goed.

In de wekelijkse zetelpeiling van De Hond zijn slechts kleine verschuivingen te zien. Een zeteltje verlies is er voor GroenLinks, SP en FvD, die zetels komen bij VVD, CDA en PvdA erbij.