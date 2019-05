500 automobilisten met mobieltje op de bon geslingerd

In het kader van de zogenoemde Mono-campagne tegen het gebruik van mobieltjes tijdens het rijden, controleerde de politie vanuit een touringcar. De betrapte automobilist werd vervolgens door agenten aan de kant gezet en bekeurd.

Afleiding door een smartphone achter het stuur is een van de grootste ergernissen in het verkeer en vooral heel gevaarlijk. De politie in Zeeland en Noord-Brabant controleert tot september extra op afleiding tijdens het rijden.

Tijdens een actieweek in april in de omgeving Roosendaal werden ook al 500 bekeuringen uitgedeeld.