Huilende kinderen in bios: horrorfilm in plaats van Pokémon

Ⓒ Unsplash

Montreal - Kinderen in een bioscoopzaal in de Canadese stad Montreal kregen vrijdag de schrik van hun leven. In plaats van de Pokémon film Detective Pikachu, verschenen de trailers van Annabelle Comes Home, Child’s Play en de Joker op het doek. Stuk voor stuk films voor 16 of 18 jaar en ouder.