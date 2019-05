Eieren doodgeschoten ooievaar overleven drama

De Ooievaarsopvang in het Gelderse Herwijnen heeft zich over de eieren ontfermd. Zo meldt Omroep Gelderland. Alle vier de eieren zijn daar bij aankomst in de opvang onderzocht en vervolgens in een warme broedmachine geplaatst, samen met een ei van een andere ooievaar.

Beschoten

Het ooievaarsmannetje werd vorige week doodgeschoten. De vogel zat nietsvermoedend op het nest toen er vanuit een grijze auto gericht op het nest werd geschoten. Vogelwerkgroep Losser liet al snel weten dat het het vrouwtje niet zou gaan lukken om in haar eentje de eieren uit te broeden. Om voedsel te halen, zal het vrouwtje het nest zo nu en dan moeten verlaten.

Om moeder en kinderen te redden werden de eieren met een hoogwerker uit het nest gehaald. De ’ooievaarsweduwe’ is alleen achtergebleven. „Ze zal ongeveer een week rouwen, maar het is echt beter zo. Volgend jaar komt ze terug en zal ze waarschijnlijk met een ander mannetje een nieuw nest bouwen”, zegt Piet van Andel van de Ooievaarsopvang tegen Omroep Gelderland.