Gemaskerde mannen roven dagopbrengst muziekfestival

GRIJPSKERKE - De organisatie van een muziekfestival in het Zeeuwse Grijpskerke is in de nacht van zaterdag op zondag overvallen. Omstreeks 03.15 uur werd een vrijwilligster van het evenement Hrieps beroofd door drie gemaskerde mannen. Zij gingen er vandoor met de dagopbrengst van het festival. De politie meldde dat het om „een groot geldbedrag” ging, maar wilde niet zeggen hoeveel geld er is gestolen.