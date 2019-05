Ontmanteling drugslab op boot gaat door

Dat lab voor de productie van crystal meth werd vrijdag ontdekt. Tijdens het onderzoek begon het 80 meter lange schip ineens te zinken. Vermoedelijk is op afstand een soort boobytrap geactiveerd. De politie denkt dat een pomp op afstand in werking was gesteld, waardoor er water naar binnen stroomde. Rijkswaterstaat legde vervolgens een soort scherm om het schip om verspreiding van chemicaliën en brandstof te voorkomen. Het vervuilde water is weggepompt en met tankwagens afgevoerd.

Tot nu toe is ruim driehonderd liter methamfetamineolie in beslag genomen. Ook lag er veel afval buiten de lab-ruimten en was er een grote container die helemaal vol zat met zo’n 10.000 liter drugsafval en chemicaliën voor methamfetamine.