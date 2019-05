Politie lost waarschuwingsschot bij ruzie

Ⓒ Regio15

ZOETERMEER - De politie heeft zaterdagavond bij een vechtpartij in een huis in Zoetermeer een waarschuwingsschot gelost om een 41-jarige man te kunnen aanhouden. De man was tijdens de ruzie volledig door het lint gegaan. Door de vechtpartij raakte hij gewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.