Jongen bijna gedumpt door nieuwe Snapchat-filter

Het leek de Schotse Ryan een leuk idee om zichzelf als vrouw op de foto te zetten en de foto ’per ongeluk’ naar zijn vriendin Mellissa te sturen. De grap pakte echter iets anders uit dan verwacht.

Onder de foto plaatste Ryan de tekst „ik heb het t-shirt van je vriendje aan.” Zijn vriendin bleek niets door te hebben en was woest. „Ben je serieus? Doe geen moeite om na je werk nog langs te komen”, schrijft zijn vriendin als reactie. „Waarom heeft een ander meisje in godsnaam jouw shirt aan?”

Ryan geeft al snel toe dat hij het zelf is, maar zijn vriendin gelooft het niet. Pas na een flinke discussie lijkt het kwartje te vallen. „Dit is totaal niet grappig, Ryan. Ik hoef je even niet meer te zien, want dan eindig je met een vuist in je gezicht.”