Trump en Xi ontmoeten elkaar in juni

Trump heeft namelijk opdracht gegeven hogere handelstarieven in te stellen op alle resterende goederen die uit China worden geïmporteerd. De totale waarde van deze goederen wordt op ongeveer 300 miljard dollar geschat. China is hier boos over, maar beide partijen praten wel met elkaar over een oplossing.

De G20-top wordt op 28 en 29 juni gehouden in het Japanse Osaka.