Bestuurder negeert bevroren raam, gaat rijden maar komt agent tegen

Politieagent Roelof Kleine Deters deelt op Twitter beelden van een bestuurder die hij woensdag aansprak nadat deze met een bevroren ruit rondreed.

„Vanochtend deze bestuurder aangesproken op het feit dat hij zo aan het rijden was met geen goed zicht door zijn voorraam! Hiervoor heeft de bestuurder een proces-verbaal gekregen. Neem de tijd om ruiten goed schoon te maken voordat je gaat rijden’, luidt de tweet.

Een boete voor rijden met slecht gekrabde ruiten kan oplopen tot ruim 250 euro.

Ook donderdagochtend moet men rekening houden met mogelijk bevroren ramen. Volgens het KNMI kan het komende nacht plaatselijk -4 graden worden.

In de middag loopt de temperatuur op tot 3 graden in het noordoosten tot 7 graden in het noordwesten. De wind komt uit zuidwest en is zwak tot matig. Aan zee staat een matige wind, meldt het KNMI.