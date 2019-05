Belgische snelwegloper doodgereden bij Kortijk

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

WEVELGEM - Een 53-jarige automobilist is zondag in België doodgereden op de snelweg. Hij was uit zijn auto gestapt omdat hij iets wilde oprapen op de middelste rijstrook. Dat gebeurde op de E403 tussen Kortrijk en Brugge, ter hoogte van Wevelgem.